TRT Müzik Sunucusu Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından

TRT Müzik programcısı Züleyha Ortak, seçim sonrası Twitter'dan AK Parti içindeki bazı kadroları eleştirdi. Emine Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan ses sanatçısı Züleyha Ortak, Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü.

"GEREKEN CEZA VERİLMELİ"

Ortak, büyükşehirlerin CHP'ye kaptırılmasını AK Parti içindeki bazı gruplara bağladı. "YaRabbim içimizdeki ahmaklar yüzünden helâk eyleme bizi!" şeklinde bir tweet atan Ortak, "Bunca yıldır onca şeye şahitlik etmiş, onca badire atlatmış, alçak insanlarla yek başına mücadele etmiş bir vatandaş olarak çok kelam eder, sayfalarca yazabilirim ama kısaca diyorum ki;YeterArtıkİnin Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından! İt gibi çalışan, üretmek, iz bırakmak ve faydadan başka bir şey düşünmeyen insanları, sırf bekar diye bel altı dedikodularla,emek verdiği işinden azleden insan müsveddelerine gereken ceza verilmeli ve sistemden def edilmeli!

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ"

Koca ülkeyi gezen, 102 miting yapan, yek başına halka dokunan, uykusuz geceler geçiren, yükünü hafifletmek yerine, sırtına yük bindiren yakın-uzak herkes titresin, kendine gelsin ve 1 değil 10 adım geriye çekilsin!Onurluca çekilmezler ise, el çektirilsin!Kendilerini (tövbe haşa) İlah gibi gören, akla gelebilecek her türlü zulmü yapan, özel kalem ve ekipleri, koruma diye tabir edilen kimi haydutlar ivedi şekilde görevden el çektirilmeli..." ifadelerini kullandı.