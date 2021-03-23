TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!
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TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!

23.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:13
TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 27. bölümü ile TRT ekranlarında. Peki, TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar.

Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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