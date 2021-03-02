TRT Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı full kesintisiz izle!
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TRT Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı full kesintisiz izle!

02.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:26
TRT Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı full kesintisiz izle!

TRT Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı full kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!

TRT Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı full kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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