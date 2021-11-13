TRT İzmir Radyosu "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenledi

İZMİR (AA) - İzmir'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

TRT İzmir Radyosundan yapılan açıklamaya göre, konserde Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserler dinleyicilere sunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçıları yer aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen TRT İzmir Radyosu Müdürü Süleyman Hakan Kurulay, Yunus Emre etkinlikleri kapsamında hem radyo programlarında hem de konserlerde Yunus Emre'nin mesajını ulaştırmaya ve onun manevi dünyasından istifade etmeye çalıştıklarını belirtti.

Etkinlikte Yunus Emre'nin hayatından kesitlerin yanı sıra şiirleri de izleyicilere dinletildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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