TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri

21.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:16

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkez'inde düzenlenen konserde çocuklar şef Müge Özel yönetiminde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Koro üyeleri bu özel günde, kendi seçtikleri kitap ve oyuncakları Siirt merkez ve Eruh'taki ihtiyacı olan çocuklara gönderdi.

Kaynak: AA