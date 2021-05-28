TRT, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü hazırladığı özel içeriklerle kutlayacak

TRT, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel içerikleri, izleyici ve dinleyicileriyle buluşturacak.

TRT, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel içerikleri, izleyici ve dinleyicileriyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet'in özel yaşamı ve İstanbul'un fethinin dünya tarihine etkilerinin konuşulacağı Pelin Çift ile gündem ötesi yarın gece TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 2'nin ilgiyle izlenen programı "Tarih Söyleşileri"nde, tarihçi-sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet hakkında önemli konulara değinecek. Program yarın 16.00'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Ecdadının İzinde: İstanbul'un Fethi Kutlamaları" programı dahilinde bugün 19.00'da Sultanahmet Meydanı'nda ünlü sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek "Fetih Konseri" TRT Müzik ekranlarından canlı yayımlanacak.

Geçmişten bugüne İstanbul görüntüleri eşliğinde, İstanbul'a özel şarkılardan derlenen nostaljik klip programı "Bugün İstanbul" yarın 10.30'da TRT Müzik'te ekranlara gelecek. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin birbirinden özel marş ve gösterilerini ekrana taşıyan "Mehteran Konseri" 15.45'te TRT Müzik'te olacak.

Fetih Kupası heyecanı TRT Spor Yıldız'da yaşanacak

İstanbul'un fethinin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu, TRT Spor Yıldız'da sporseverlerle buluşacak. Bu kapsamda yarın 17.00-18.30 saatleri arası 9. Fetih Kupası Madalya Atışları, 19.15-21.00 saatleri arasında Madalya Töreni ekranlara gelecek.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan tüm TRT Radyoları bu yıl da İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü coşkuyla dinleyicilerine aktaracak. TRT Radyo 3'te saat 20.00'de dinleyiciyle buluşacak "İstanbul'un Fethi Özel" programında birbirinden özel konserler yer alacak.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen'in konuk olacağı ve İstanbul'un fethinin edebiyata ve şiire yansımalarının anlatılacağı "Toplum, Çevre, İnsan" programı da TRT Radyo 1'de saat 22.00'de dinleyiciyle buluşacak. Fatih Sultan Mehmet'i anlatan özel yayın ise TRT EBA Lise kanalında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız