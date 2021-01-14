TRT Haber Radyo frekansı kaç? TRT Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Haber Radyo radyo frekans numarası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TRT Haber Radyo frekansı kaç? TRT Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Haber Radyo radyo frekans numarası!

14.01.2021 18:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:33
TRT Haber Radyo frekansı kaç? TRT Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Haber Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT Haber Radyo frekans numarası kaçtır? TRT Haber Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT Haber Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT Haber Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT Haber Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT Haber Radyo frekans numaraları!

TRT HABER RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TRT Haber Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : Yüreğir : 102,4

Afyon : Merkez : 92,7

Aksaray : Merkez : 102,0

Ankara : Çankaya : 95,0

Antalya : Merkez : 107,0

Antalya : Alanya : 91,2

Ardahan : Merkez : 99,3

Artvin : Merkez : 90,0

Aydın : Merkez : 94,5

Aydın : Kuşadası : 88,6

Balıkesir : Sındırgı : 106,8

Batman : Beşiri : 99,3

Bingöl : Merkez : 96,0

Bitlis : Merkez : 102,0

Bolu : Merkez : 88,6

Çanakkale : Bayramiç : 96,4

Çankırı : Merkez : 107,7

Çorum : Merkez : 100,2

Denizli : Merkez : 107,9

Diyarbakır : Merkez : 106,8

Düzce : Merkez : 105,3

Edirne : Uzunköprü : 91,7

Elazığ : Merkez : 98,0

Erzincan : Merkez : 107,9

Erzincan : Kemaliye : 92,7

Erzurum : Merkez : 94,8

Eskişehir : Merkez : 107,2

Gaziantep : Şehitkamil : 100,7

Giresun : Bulancak : 88,4

Hakkari : Merkez : 102,3

Hatay : İskenderun : 93,0

Isparta : Merkez : 95,7

Isparta : Keçiborlu : 97,7

İstanbul : Üsküdar : 99,6

İzmir : Merkez : 94,1

İzmir : Bergama : 93,4

İzmir : Karaburun : 100,2

Kahramanmaras : Merkez : 107,6

Kahramanmaras : Elbistan : 103,5

Karabük : Merkez : 96,0

Karaman : Merkez : 102,3

Kars : Merkez : 92,7

Kastamonu : Merkez : 88,2

Kayseri : Bünyan : 101,3

Kilis : Merkez : 89,7

Kırıkkale : Merkez : 93,4

Kırklareli : Demirköy : 101,9

Kırşehir : Merkez : 100,8

Konya : Meram : 88,8

Kütahya : Merkez : 92,4

Malatya : Merkez : 95,6

Manisa : Merkez : 95,2

Manisa : Akhisar : 96,6

Manisa : Demirci : 97,4

Manisa : Turgutlu : 92,2

Mardin : Merkez : 101,5

Mardin : Nusaybin : 100,0

Mersin : Merkez : 104,3

Muğla : Bodrum : 92,8

Muğla : Yatağan : 95,6

Muş : Merkez : 95,5

Nevşehir : Merkez : 100,0

Niğde : Merkez : 89,5

Ordu : Merkez : 107,9

Ordu : Perşembe : 105,5

Osmaniye : Merkez : 102,7

Rize : Merkez : 98,7

Samsun : Merkez : 103,8

Şanlıurfa : Merkez : 95,7

Siirt : Aydınlar : 107,6

Şırnak : Cizre : 91,9

Sivas : Merkez : 91,7

Tokat : Merkez : 104,6

Trabzon : Merkez : 99,9

Trabzon : Akçaabat : 108,0

Van : Merkez : 95,8

Yozgat : Merkez : 107,8

TRT Haber Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT Haber Radyo radyosunu açabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT Haber Radyo frekansı kaç? TRT Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Haber Radyo radyo frekans numarası! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 18:41:24. #1.15#
title