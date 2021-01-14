TRT Haber Radyo frekansı kaç? TRT Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Haber Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT Haber Radyo frekans numarası kaçtır? TRT Haber Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT Haber Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT Haber Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT Haber Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT Haber Radyo frekans numaraları!

TRT HABER RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TRT Haber Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : Yüreğir : 102,4

Afyon : Merkez : 92,7

Aksaray : Merkez : 102,0

Ankara : Çankaya : 95,0

Antalya : Merkez : 107,0

Antalya : Alanya : 91,2

Ardahan : Merkez : 99,3

Artvin : Merkez : 90,0

Aydın : Merkez : 94,5

Aydın : Kuşadası : 88,6

Balıkesir : Sındırgı : 106,8

Batman : Beşiri : 99,3

Bingöl : Merkez : 96,0

Bitlis : Merkez : 102,0

Bolu : Merkez : 88,6

Çanakkale : Bayramiç : 96,4

Çankırı : Merkez : 107,7

Çorum : Merkez : 100,2

Denizli : Merkez : 107,9

Diyarbakır : Merkez : 106,8

Düzce : Merkez : 105,3

Edirne : Uzunköprü : 91,7

Elazığ : Merkez : 98,0

Erzincan : Merkez : 107,9

Erzincan : Kemaliye : 92,7

Erzurum : Merkez : 94,8

Eskişehir : Merkez : 107,2

Gaziantep : Şehitkamil : 100,7

Giresun : Bulancak : 88,4

Hakkari : Merkez : 102,3

Hatay : İskenderun : 93,0

Isparta : Merkez : 95,7

Isparta : Keçiborlu : 97,7

İstanbul : Üsküdar : 99,6

İzmir : Merkez : 94,1

İzmir : Bergama : 93,4

İzmir : Karaburun : 100,2

Kahramanmaras : Merkez : 107,6

Kahramanmaras : Elbistan : 103,5

Karabük : Merkez : 96,0

Karaman : Merkez : 102,3

Kars : Merkez : 92,7

Kastamonu : Merkez : 88,2

Kayseri : Bünyan : 101,3

Kilis : Merkez : 89,7

Kırıkkale : Merkez : 93,4

Kırklareli : Demirköy : 101,9

Kırşehir : Merkez : 100,8

Konya : Meram : 88,8

Kütahya : Merkez : 92,4

Malatya : Merkez : 95,6

Manisa : Merkez : 95,2

Manisa : Akhisar : 96,6

Manisa : Demirci : 97,4

Manisa : Turgutlu : 92,2

Mardin : Merkez : 101,5

Mardin : Nusaybin : 100,0

Mersin : Merkez : 104,3

Muğla : Bodrum : 92,8

Muğla : Yatağan : 95,6

Muş : Merkez : 95,5

Nevşehir : Merkez : 100,0

Niğde : Merkez : 89,5

Ordu : Merkez : 107,9

Ordu : Perşembe : 105,5

Osmaniye : Merkez : 102,7

Rize : Merkez : 98,7

Samsun : Merkez : 103,8

Şanlıurfa : Merkez : 95,7

Siirt : Aydınlar : 107,6

Şırnak : Cizre : 91,9

Sivas : Merkez : 91,7

Tokat : Merkez : 104,6

Trabzon : Merkez : 99,9

Trabzon : Akçaabat : 108,0

Van : Merkez : 95,8

Yozgat : Merkez : 107,8

TRT Haber Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT Haber Radyo radyosunu açabilirsiniz.