TRT Haber'den tercih yapacak üniversiteliler için "Öğrenci İşleri" programı
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TRT Haber'den tercih yapacak üniversiteliler için "Öğrenci İşleri" programı

TRT Haber'den tercih yapacak üniversiteliler için 'Öğrenci İşleri' programı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

TRT Haber ekranlarında bugün başlayan "Öğrenci İşleri" programında, üniversiteler, bölümler ve şehirler mercek altına alınıyor.

TRT Haber ekranlarında bugün başlayan "Öğrenci İşleri" programında, üniversiteler, bölümler ve şehirler mercek altına alınıyor.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT Haber'in bu yıl ekranlara taşıdığı "Öğrenci İşleri programıyla tercih programının stüdyodan çıktığı, üniversitelerin kurulu oldukları illere taşındığı belirtildi.

"Öğrenci İşleri"nin pek çok üniversiteyi ekranlara taşıyacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program sadece kampüsleri, imkanları, bölümleri anlatmakla kalmayacak. Öğrenciler için çok önemli bir başka konuya, şehirdeki hayata ilişkin de ipuçları verecek. Tercih edilecek üniversite nasıl bir ilde kurulu, ne yenir, ne içilir, gezilecek yerleri nerelerdir, nerede kalınır, ev fiyatları ne kadardır. Tüm bu bilgiler 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren her gün 10.45 ve 17.45'te iki bölüm olarak TRT Haber ekranında olacak. TRT Haber Dijital ekibinin hazırladığı program aynı zamanda internetten de kolaylıkla takip edilebilecek. Kaçırdığınız bölümlere erişmek için yapmanız gereken tek şey TRT Haber sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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