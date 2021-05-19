TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması
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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT Spor Yıldız'da Rıza'nın, Taha'nın minderdeki zaferlerini izleyen çocuklarımızın, geleceğin güreşçisi olacağına inanıyoruz.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT Spor Yıldız'da Rıza'nın, Taha'nın minderdeki zaferlerini izleyen çocuklarımızın, geleceğin güreşçisi olacağına inanıyoruz. İbrahim'in hepimizi heyecanlandıran hareketlerini izleyen gençlerimizin, jimnastiğe ayrı bir ilgi duyacağını biliyoruz." dedi.

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, TRT'nin insanı merkeze alan anlayışla kamu yayıncılığı yaptığını belirtti.

TRT World, TRT Arabi, TRT Deutsch, TRT Russian gibi uluslararası haber platformlarıyla kısık seslerin sesi olduklarını ve mikrofon uzatılmayanlara mikrofon uzattıklarına dikkati çeken Eren, tıpkı bugün Kudüs ve Gazze'de Filistinlilerin sesinin duyurdukları gibi onların sesinin de tüm dünyaya duyurulduğunu aktardı.

Eren, TRT Belgesel kanalında "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" diyerek başkasının tuttuğu aynadan kendilerine bakmayı reddettiklerini ve yeni bir anlatım dili inşa ettiklerini belirterek bugün dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen, beğenilen, insani değerlerin ön plana çıkarıldığı TRT 1 dizileriyle de iyiliğe ve umuda ilham olduklarını söyledi.

"TRT Spor Yıldız sayesinde çocuklarımıza, gençlerimize ilham oluyoruz"

Merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü alan yayıncılık anlayışıyla TRT'yi küresel bir marka haline getirdiklerini, bu yayıncılık anlayışını da "Özü sözü insan" diyerek ifade ettiklerini hatırlatan Eren, şöyle devam etti:

"Böyle anlamlı bir günde bizi bir araya getiren TRT Spor Yıldız kanalımızda da aynı anlayışı benimsiyoruz. TRT Spor Yıldız'da Rıza'nın, Taha'nın minderdeki zaferlerini izleyen çocuklarımızın, geleceğin güreşçisi olacağına inanıyoruz. İbrahim'in hepimizi heyecanlandıran hareketlerini izleyen gençlerimizin, jimnastiğe ayrı bir ilgi duyacağını biliyoruz. Kısacası, TRT Spor Yıldız sayesinde çocuklarımıza, gençlerimize ilham oluyor, onlarla beraber hayal kuruyor ve o hayalleri hep beraber gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. İnşallah, yıllar sonra olimpiyat oyunlarındaki başarımızdan bahsederken TRT Spor Yıldız'ı da konuşuyor olacağız."

Eren, TRT'nin kamu yayıncısı olma bilinciyle ve öncü olma misyonuyla bugüne kadar spora büyük önem verdiğine işaret ederek sadece popüler branşlarda mücadele eden sporcuların değil, sporun her dalında mücadele edenlerin yanında olduklarını söyledi.

TRT'nin kamu yayıncılığı hassasiyetiyle futbol dışındaki spor dallarına yer vermeye özen gösterse de yayınlamakta güçlük çektikleri turnuvalar ve müsabakalar olduğuna dikkati çeken Eren, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde futbol dışındaki branşların yer alacağı bir kanala da ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

"38 farklı branşta 1000 üzerinde canlı yayın gerçekleştirdik"

Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük destekleriyle de uzun süren titiz bir çalışmanın neticesinde TRT Spor 2 kanalının bir süre önce test yayınına başladığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başarıyla tamamlanan testler neticesinde güreşten hentbola, judodan haltere kadar 38 farklı branşta 1000 üzerinde canlı yayın gerçekleştirdik. Bu canlı yayınlarda da birçok genç sporcumuzun ilk heyecanına, madalya almalarına, rekor kırmalarına hep beraber şahit olduk. İnşallah önümüzdeki Tokyo Olimpiyatları'ndan başlayarak TRT Spor Yıldız kanalımızda, milli sporcularımızın Türk bayrağını göndere çektikleri o eşsiz anı yüzlerce, binlerce defa TRT Spor Yıldız kanalımızda yayınlamak nasip olur."

Eren, desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Bugün gelinen noktada yayıncılık anlamında uluslararası kalitede işler yaptıklarını belirten Eren, birçok uluslararası organizasyonda tamamı kendi çalışanlarından oluşan ekiplerle canlı yayınlar gerçekleştirdiklerini, çekimler yaptıklarını ve bunların dünyanın dört bir tarafında yayınlandığını ifade etti.

İbrahim Eren, ilgili uluslararası kuruluşlardan yayıncılık faaliyetlerine ilişkin tebrikler aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Spor yayıncılığında örnek işlere imza atan kanalın ortaya çıkmasında büyük emek, çaba sarf eden TRT Spor yöneticilerine ve ekibine, Genel Müdür Yardımcımız Erkan Bey'e, TRT İç Yapımlar ekibimize de buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek yıldızlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, TRT Spor Yıldız kanalımızın Türk sporu için hayırlı, uğurlu olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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