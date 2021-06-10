TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in çift maaş aldığı iddiası
Meclis KİT Komisyonu'nda kendisine sorulan soruları yanıtlayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki maaş aldığını doğruladı. TRT'den 15 bin, Türksat'tan ise 14.500 lira ücret aldığını söyleyen Eren, "TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.
TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun mali hesapları görüşüldü. Komisyon, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in iki maaş aldığı iddialarını gündeme getirdi.
EREN, İDDİALARI DOĞRULADI
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki maaş iddialarını doğruladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eren, "Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT'den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14.500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.