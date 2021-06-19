TRT Genel Müdürü Eren: "Yayın Strateji Merkezi sayesinde tüm kanallarımızın 5 yıllık planları hazır"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, kurumun "uluslararası etki oluşturmak" ve "dijitalleşme" başlıklı iki stratejisi bulunduğuna işaret ederek, "Her işimizde strateji bazlı çalışıyoruz.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, kurumun "uluslararası etki oluşturmak" ve "dijitalleşme" başlıklı iki stratejisi bulunduğuna işaret ederek, "Her işimizde strateji bazlı çalışıyoruz. Yayın Strateji Merkezi sayesinde tüm TRT kanallarının 5 yıllık planları hazır." dedi.

Eren, UEFA Euro 2020 karşılaşmalarını takip etmek üzere Bakü'de bulunan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TRT'nin "uluslararası etki oluşturmak" ve "dijitalleşme" olmak üzere iki stratejisi bulunduğunu belirten Eren, strateji bazlı çalıştıklarını söyledi. Tüm kanalların Yayın Strateji Merkezi'nde iş planlarının yapıldığını vurgulayan Eren, Yayın Strateji Merkezi'nden çok ilginç sonuçları olan raporlar çıktığını söyledi.

Saha araştırması, toplumsal, semantik, duygusal analiz çalışmaları yaptıklarını anlatan Eren, orada yapılan çalışmalarla Türkiye'nin ne tür dizi, program ve içeriğe ihtiyacı olduğu konusunda fikir edindiklerini belirtti.

Yayın Strateji Merkezi'nde çalışanların tümünün akademisyenlerden oluştuğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Ana başlıklar var; toplum başlığı, toplumun altında kadın, aile var. Şimdi her biriyle ilgili düzenli araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca anketler de var. Şimdi tarımla ilgili çalışıyoruz. Tarım sektörünün de bir ihtiyacı var. Eskisi gibi sabah erken saatte TRT 1'de tarım programına başlayalım istiyoruz. Örneğin Türkiye'de girişimciliği nasıl daha fazla teşvik edebiliriz diye bir girişimcilik araştırması yaptık. Bunun üzerine programlar belirledik. TRT Haber belirli periyotlarla programlar yapıyor, TRT 1'de yeni bir program yapılacak. Gönül Dağı dizisindeki o girişimcilik modelini biraz daha büyüteceğiz. Belki girişimcilikle ilgili bir dizi de yaparız."

"Yurt dışından Teşkilat'a büyük talep var"

Yayın Strateji Merkezi tarafından yapılan araştırma ve saha çalışmaları sonucu dizi ürettiklerini ifade eden İbrahim Eren, "Uyanış: Büyük Selçuklu, bu merkezimizin yaptığı tarihi araştırmalar sonucunda çıktı. Bir başka araştırma sonucunda ise izleyicimizin, TRT'de haftada bir gün de olsa mutlaka pozitif hava veren bir aile dizisine ihtiyacı olduğunu tespit ettik." dedi.

Yayın Strateji Merkezi tarafından çok uzun zamandır "Teşkilat" dizisinin hazırlığının yapıldığını ifade eden Eren, toplumun bu tarz yerli ve milli değerleri taşıyan bir dizi beklediğini söyledi.

Son dönemde "Teşkilat" özelinde yurt dışından TRT'ye yoğun talep geldiğini belirten Eren, "Başka kanalların cesaret edemedikleri işleri yapmaya çalışıyoruz. TRT olarak bu alanda öncü konumdayız. Her zaman stratejik ilerliyoruz. Her işi planlı bir şekilde yapıyoruz. Dizilerimizin çoğunun yurt dışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler arasında yer alıyor. Teşkilat dizisi özellikli, titizlik gerektiren bir dizi. Diziyi İsrail'e sattık." açıklamalarında bulundu.

"Çocuklar için eğitici oyunlar yapıyoruz"

Dijitalleşmeyle ilgili birçok önemli projelerinin olduğuna işaret eden Eren, her yaş grubuna erişebildiklerini, 14-24 yaş grubuna da daha iyi ulaşmak için TRT 0'ı planladıklarını belirtti.

Bu yaş grubunun ağırlıklı olarak YouTube gibi mecraları tükettiğini, çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırdıklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Önemli projelerimizden biri ise oyun işine girmemiz oldu. TRT Çocuk'un oyunları vardı ama onun dışında başka oyunlar da yapıyoruz. Mesela yakında, henüz sözleşmesini imzalamadık ama 'Alp' diye bir oyun yapıyoruz. Diriliş Ertuğrul döneminin karakterlerinden esinlenen bir oyun. Barbaros dönemine de çalışıyoruz. Bunlar kamusal fayda olan oyunlar. Mesela çocuklar için eğitici oyunlar yapıyoruz. Onları artıracağız. Bunun dışında TRT Dinle uygulamamız var. Telif hakları ile ilgili olan sözleşmeyi yakın zamanda imzalayıp uygulamanın lansmanını yapacağız. Çok güzel drama tiyatrolarımız ve podcastlerimiz var. TRT Dinle aslında Spotify, Fizy gibi programlara rakip. Uygulamada ayrıca kitaplarımız da var. Oraya yeni kitaplar da ekliyoruz ama güncel popüler kitaplardan ziyade Türk klasiklerini ekliyoruz. Bu arada Yayın Strateji Merkezi edebiyat uyarlamaları üzerinde bir çalışma yaptı. Ayrıca bir de TRT İzle uygulamamız var. TRT Dinle ve TRT İzle uygulamalarımızın ikisi de büyük projeler. Güncel kanalları ve TRT'nin arşivini bulabileceğiniz bir proje oldu."

"TRT'nin YouTube kanalı TRT 0 yakında yayında"

TRT'nin dijital projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Eren, gençler için de bir müjde verdi. Yeni kurulacak kanalla ilgili gazetecilere bilgi veren Eren, şunları söyledi:

"TRT 0 adında yeni bir kanal geliyor. TRT 0 bir televizyon kanalı değil, bir YouTube kanalı. YouTube'da fenomen isimlerle programlar yapacağız. Tarih, popüler dünya, müzik, piyanodan klasik Türk enstrümanlarına kadar gençlerin ilgilendiği alanlarda içerikler olacak. Gençlerin hepsini tek bir zihinmiş gibi düşünmek, Z kuşağı deyip genellemek doğru olmaz. TRT 0'da hem fenomenler olacak hem de popüler olmayanlar yer alacak. Dijital alanda Netflix gibi bir platform projemiz var. Projemizin konumlandırmasını bitirdik. Şimdi BluTV, Exxen ve Puhu TV gibi platformlar var. TRT olarak ayrı bir şey yapmam, ayrı bir kulvarda yarışmam, farklı olmam lazım. Nasıl konumlanacağız? Önce hedef coğrafyaları belirledik. İçerikleri belirliyoruz. Yaptığımız içeriklerde bir noktada 'Özü Sözü İnsan' felsefemizle ilerliyoruz. Yeni kuracağımız bu platformda da çeşitli içeriklerimiz olacak."

"TRT'nin lisanslı ürünleri büyük ilgi görüyor"

TRT Market ile lisans sektörüne yeni bir heyecan kattıklarını ve mevcut anlayışları geliştirdiklerini ifade eden Eren, "Sektörün lokomotif firmalarıyla güçlü iş birliklerini hayata geçirdik. Bu iş birlikleri sayesinde alt üreticilere destek vermekteyiz. Yurt dışı lisansların yıkıcı etkilerine karşı da kültürel bir bariyer işlevi gören bu iş birlikleri sayesinde milli kültürümüze ait çalışmalar özellikle genç kuşaktan yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Topal