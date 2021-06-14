TRT Genel Müdürü Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliği-İtalya Ulusal Kanalı Günleri'nin açılış panelinde konuştu Açıklaması
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TRT Genel Müdürü Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliği-İtalya Ulusal Kanalı Günleri'nin açılış panelinde konuştu Açıklaması

TRT Genel Müdürü Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliği-İtalya Ulusal Kanalı Günleri'nin açılış panelinde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, üçüncüsü düzenlenen ve dünyanın en önemli yayın kuruluşlarını bir araya getiren, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) - İtalya Ulusal Kanalı (RAI) Günleri'nin açılış paneline katıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, üçüncüsü düzenlenen ve dünyanın en önemli yayın kuruluşlarını bir araya getiren, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) - İtalya Ulusal Kanalı (RAI) Günleri'nin açılış paneline katıldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Covid Dışı Yeni Bir Dünya: Kamu Yayıncıları Daha Açık, Kapsayıcı ve Hoşgörülü Toplumlar Yaratılmasına Hizmet Edebilir mi?" teması ile düzenlenen panel, Asya-Pasifik bölgesinden ve Avrupa'dan uzmanların katılımıyla, RAI'nin Milano stüdyosundan, hibrit formatta yapıldı.

Açılışı, ABU Başkanlık görevini de yürüten İbrahim Eren ile Avrupa Yayın Birliği (EBU) Başkanı ve FTV (France Televisions) Genel Müdürü Delphine Ernotte Cunci'nin katıldığı panelle yapılan oturumda, kamu yayıncılarının, salgın sonrası dönemde daha açık, kapsayıcı ve hoşgörülü toplumların oluşmasındaki rolüne değinildi.

"TRT salgın döneminde, 7 gün 24 saat görevinin başında"

Panelde konuşan Genel Müdür İbrahim Eren, TRT'nin, kamu yayıncısı olarak salgın döneminde, 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.

Eren, salgın sürecinde, tüm kamu yayıncılarından beklenen üç önemli nokta bulunduğuna dikkat çekerek, "Kamu yayıncılığının bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme olmak üzere üç ana sorumluluğu vardır. TRT olarak, pandeminin başından beri, gerek TRT EBA kanallarımızla gerek dizilerimizle ve haber kaynaklarımızla bu rolümüzü başarıyla yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince, bilgi edinmede sosyal medyadan ziyade, geleneksel medyaya güvenildiğine işaret eden Eren, krizlerin, hoşgörü ortamı için zemin hazırladığına inandığını dile getirdi.

TRT Genel Müdürü Eren, sadece topluma karşı değil, kurumsal açıdan da sorumluluklara değinerek, TRT'nin "Özü Sözü İnsan" yaklaşımı ile olası her krize, hızlı şekilde cevap verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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TRT Genel Müdürü Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliği-İtalya Ulusal Kanalı Günleri'nin açılış panelinde konuştu Açıklaması - Haberler
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