TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
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TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı

TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er getirildi.

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TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er getirildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Konya'da 1979'da dünyaya gelen Er, meslek hayatına yerel medyada başladı. Kanal 7 haber merkezinde 1998'de profesyonel olarak gazeteciliğe adım atan Fatih Er, medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Medya grubu Star Haber'de dış haberler prodüktörlüğü ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer alan Fatih Er, 2009-2012 yılları arasında TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüttü.

Fatih Er'in, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da imza attığı haberler hem Türkiye'de hem dünyada önde gelen basın yayın kuruluşlarında yayınlandı.

Daha sonra Aljazeera Türk ekibine dahil olan Fatih Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yaptı ve aynı dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi.

Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un kurucularından olan Fatih Er, 2014-2016 yılları arasında haber müdürlüğü ve 2017-2019 yılları arasında genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Er, son olarak TRT İngiltere temsilciliğini yürüttü.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Er, evli ve 1 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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