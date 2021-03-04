TRT Filarmoni Orkestrası'nın ilk konseri yarın izleyiciyle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2 bünyesinde, İtalyan sanatçı Antonio Pirolli'nin daimi şefliğinde kurulan "TRT Filarmoni Orkestrası" yarın akşam izleyicinin karşısına çıkacak.

TRT tarihinde ilk kez kurulan "TRT Filarmoni Orkestrası" hem klasik senfonileri, konçertoları, opera eserlerini hem de film müziklerinden pop şarkılarına kadar geniş bir repertuvarı seslendirecek.

Toplam 47 sanatçının yer aldığı orkestranın, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk konseri, yarın akşam saat 20.00'de TRT 2'de sanatseverlerle buluşacak.

Devlet senfoni orkestrasında veya farklı bir filarmoni orkestrasında kadrolu olarak yer almayan, bir kısmı genç bir kısmı deneyimli bağımsız sanatçılardan oluşan "TRT Filarmoni Orkestrası" periyodik konserler düzenlemeyi planlıyor.

Topluluk, klasik Batı müziğinin önemli bestecileri ile Türk bestecilerini orkestra yorumuyla izleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

İtalyan Şef Antonio Pirolli

İtalya'nın Roma şehrinde doğan Antonio Pirolli, Roma "Santa Cecilia Konservatuarı"nın piyano, kompozisyon, koro ve orkestra yönetimi bölümlerinden pekiyi dereceyle mezun oldu.

Zoltan Pesko, Vlademir Delman ve Rudolf Barshai ile çalışan Pirolli, 1987'de "3. Arturo Toscanini Şeflik Yarışması"nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Türkiye'ye geldikten sonra 1995-2000 ve 2018-2020 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesinin, 2002-2005 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinin genel müzik direktörlüğü görevini yürüttü.

Çok geniş bir opera ve senfoni repertuvarına sahip olan Pirolli, dünyanın en önemli opera, senfoni orkestralarına ve festivallerine davet edildi. Sanatçı, 2016 yılında Verdi'nin Falstaff operasını Şangay'da yöneterek ilk Çin seslendirilişini gerçekleştirdi. Aynı yıl Lizbon'da Nabucco, Catania'da Turandot operalarını yönetti.

Pirolli, 2017'nin Kasım ayında Teatro Petruzzelli, Bari'de Lucia di Lammermoor ve Tosca operaları ve 2018'de Lizbon'da Rossini'nin Stabat Mater eserini yönetimini üstlendi. 2019'da Lizbon Teatro Sao Carlos operasında Verdi La Forza del Destino operasını da yönettikten sonra, Lizbon Teatro Sao Carlos operasının yönetimi tarafından kendisine Principal Guest Conductor (misafir daimi şef) unvanı verildi.

Halen yurt dışında ve yurt içinde, devlet senfoni orkestralarında düzenli olarak konserlerine devam eden Pirolli, 2013-2018 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda orkestra şefliği öğretmenliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı