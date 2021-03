TRT Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar ne zaman? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar 23 Mart en yüksek puanı kim aldı?

23 Mart Salı günü ekrana gelen TRT Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar 142. bölümü sonuçları belli oldu. TRT Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar ne zaman? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar 23 Mart en yüksek puanı kim aldı?

EZGİ SERTEL'LE FAZLASI ZARAR NE ZAMAN?

TRT ekranlarında yayınlanan program hafta İçi Her Gün - 13.40'da ekranlarda.

EZGİ SERTEL'LE FAZLASI ZARAR KONUSU

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.20'de TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor... Evdeki fazla harcamalar salona geliyor, ev sahibinin tüketim alışkanlıkları göz önüne seriliyor… İhtiyacına göre harcama yapan, ayağını yorganına göre uzatan yarışmacı 10 bin lira büyük ödülün sahibi oluyor... Eşinizle aranızı düzeltecek, evinizdeki bütçe savaşlarına son verecek olan program "Fazlası Zarar" Hafta İçi Her Gün - 13.20'de TRT 1'de…