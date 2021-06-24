TRT Euro 2020 bugün maç yok mu, neden yok? 24 Haziran maç yok mu? Euro 2020 grup maçları bitti mi? Yeni maçlar ne zaman?
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TRT Euro 2020 bugün maç yok mu, neden yok? 24 Haziran maç yok mu? Euro 2020 grup maçları bitti mi? Yeni maçlar ne zaman?

TRT Euro 2020 bugün maç yok mu, neden yok? 24 Haziran maç yok mu? Euro 2020 grup maçları bitti mi? Yeni maçlar ne zaman?
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Euro 2020'de grup maçları sona erdi. İkinci tur maçları ise heyecanla bekleniyor. TRT yayın akışına göre bugün Euro 2020 maçı olmayacak. Peki, 24 Haziran Perşembe neden maç yok, TRT 1'de maç olmayacak mı? Euro 2020 maçları bitti mi? Bugün neden maç yok? Euro 2021 maçları bitti mi? Detaylar haberimizde...

Bugün TRT 1'de Seksenler dizisi olacak. Bunun ardından vatandaşlar bugün neden Euro 2020 maçı yok, maç neden yayınlanmıyor? TRT Spor'da maç yok mu? TRT'de neden maç yok? TRT'de Euro 2020 maçları neden bitti, ne zaman başlayacak? merak etti. Cevaplarını hemen verelim...

24 HAZİRAN PERŞEMBE BUGÜN MAÇ YOK MU, NEDEN YOK?

Euro 2020 grup maçları bitti. Bunun ardından 2 günlük ara verildi. Bu yüzden bugün ve yarın TRT 1'de ve TRT Spor'da Euro 2020 maçları olmayacak. İkinci tur maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

TRT 1'in yayın akışına göre bugün Seksenler dizisi ekranlara gelecektir.

Kısacası bugün Euro 2020 maçı yok. En yakın tarihteki maç 26 Haziran'da olacak.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

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TRT Euro 2020 bugün maç yok mu, neden yok? 24 Haziran maç yok mu? Euro 2020 grup maçları bitti mi? Yeni maçlar ne zaman? - Haberler
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