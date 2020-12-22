TRT EBA'ya iki ödül
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TRT EBA'ya iki ödül

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:12
TRT EBA'ya iki ödül

Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA, iki ödüle değer görüldü.

Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA, iki ödüle değer görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturularak, 23 Mart 2020'de yayın hayatına başlayan TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'ye iki ödül verildi.

Öğrencilerin okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan "TRT EBA Kanalları", 2020 Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Örnek TV Programı" seçildi.

Ders içerikleri haricinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik de özgün programlar da hazırlayan TRT EBA'daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için hazırlanan "Hazır Mısın?" yarışma programına ise Türkiye Engelsiz Sanat Birliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri kapsamında "Yılın TV Programı" ödülü verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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