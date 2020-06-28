TRT EBA TV yaz okulunda "keyifli ve öğretici" içerikler bulunacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın TRT EBA TV kanallarında başlatılacak ve 28 Ağustos'a kadar sürecek yaz okulunun, öğrenciler, öğretmenler ve aileler için "keyifli ve öğretici" içerikler sunduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın TRT EBA TV kanallarında başlatılacak ve 28 Ağustos'a kadar sürecek yaz okulunun, öğrenciler, öğretmenler ve aileler için "keyifli ve öğretici" içerikler sunduğunu bildirdi.

Selçuk, TRT EBA TV kanallarında yaz okulunun başlatılması dolayısıyla öğrencilere videolu mesajla seslendi.

Yaklaşık üç aydır evlerde kalındığını ve yeni yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başlanıldığını dile getiren Selçuk, "Tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz. Pek çoğumuz için zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olsa da bir öğretmen olarak geçirdiğimiz sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarını ve içeriklerini oluşturduklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"İzleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu yayınlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz.

Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın."

Kaynak: AA