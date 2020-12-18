TRT Eba Tv frekans bilgileri! TRT Eba Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT Eba Tv canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT Eba Tv'nin frekans bilgileri nedir? TRT Eba Tv polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT Eba Tv canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT Eba Tv frekansı kaçtır? TRT Eba Tv frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12084

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 13750

FEC : 2/3

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