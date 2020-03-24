TRT EBA TV'deki animasyonun sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında MEB, öğrencilere 1 hafta tatil ve akabinde başlayacak Uzaktan Eğitim programını açıklamıştı. Söz konusu dersler dün itibariyle TRT EBA TV üzerinden başladı. EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyona ilişkin görüntüler yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa zamanda çok yol kat ettiklerini ve bu çalışmaların geniş kapsamlı bir ekiple yürütüldüğünü açıklayarak, söz konusu görüntüleri güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti. Selçuk, etkinlik saatinde gösterilen görüntüleri kendisinin de onaylamadığını ifadelerine ekleyerek, velilerden ve Türk halkından anlayış bekledi.

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. MEB tarafından, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol süreçlerine ilişkin daha hassas bir yaklaşım içinde olunacağı da alınan tedbirler arasında yer aldı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA