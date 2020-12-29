TRT EBA TV canlı izle! EBA TV yayın akışı

Uzaktan eğitim modeli ile derslerin işlendiği EBA TV'de bugünün ders programı açıklandı. Pandemi nedeniyle okullara gidemeyen öğrencilerin eğitiminin desteklendiği EBA TV üzerinden videolar ve soru çözümleri gibi içeriklere de kolayca ulaşılabiliyor. İşte TRT EBA TV canlı izle linki ve EBA TV yayın akışı

Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler EBA TV canlı yayını üzerinden eğitimlerine devam ediyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi İnternet üzerinden de izlenebiliyor. TRT EBA TV İlkokul ve orta öğretim canlı izleme bağlantıları ve bugünkü yayın akışı

TRT EBA TV CANLI İZLE!

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

Canlı derse ne zaman katılabilirim?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde "Derse Katıl" düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

Mobil cihazlarımdan canlı derslerime erişebilir miyim?

Evet, erişebilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemi olan cihazlarda, EBA Cep Uygulaması'ndaki "Canlı Dersler" sayfasından derslerinizi yapabilirsiniz. Mobil cihazların internet tarayıcılarından EBA'ya erişerek canlı derslere katılamazsınız.

Ayrıca canlı dersinizin başlamasına 10 dakika kala EBA Cep Uygulaması'na giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde "Derse Katıl" düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

"EBA Canlı Ders güncellendi!" uyarısı aldım. Uygulamanın eski versiyonunu silmem gerekir mi?

Gerekmez. Güncel uygulamayı indirip kurulumu tamamlayarak canlı derslerinize devam edebilirsiniz.

TRT EBA TV İLKOKUL 29 ARALIK SALI

Ders Yayını

Sınıfınıza ait içerikler için tıklayın.

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 13.30 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme 14.00 HAYAT BİLGİSİ Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Metin TEKİN 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme 21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları

Sınıfınıza ait içerikler için tıklayın.

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 13.30 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme 14.00 HAYAT BİLGİSİ Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Metin TEKİN 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme 21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları

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08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 13.30 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme 14.00 HAYAT BİLGİSİ Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Metin TEKİN 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme 21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları

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