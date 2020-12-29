TRT EBA TV bugün yayın akışı | Eba giriş açma linki! 29 Aralık EBA TV'de hangi dersler var?
29.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:49
EBA TV ilkokuli ortaokul, lise canlı ders saatleri araştırılıyor. Uzaktan eğitim sürecinin devam etmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı EBA canlı ders saatlerini içeren haftalık ders programını paylaşmıştı. İşte, TRT EBA 29 Aralık Ekim ders programı saatleri...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Şubat'a kadar uzatılan uzaktan eğitim kararı sonrası öğrenciler EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA canlı ders giriş ekranını sorguluyor. 29 Aralık TRT EBA TV ders programı haberimizde.
29 ARALIK TRT EBA TV YAYIN AKIŞI
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hazırlanan derslerin yer aldığı Eba TV'de bugün yer alan dersler görseldeki gibi yer alıyor.