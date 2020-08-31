TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama

Online derslerin başlamasıyla öğrenciler EBA TV hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. TRT EBA TV hakkında detaylar araştırılırken 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama nasıl yapılır? TRT EBA frekans bilgileri konuları merak edildi.

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
31.08.2020 08:26 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:36

İlkokul, ortaokul ve lise kademlerinde eğitim online olarak başladı. Peki dersler nasıl takip edilecek? TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama nasıl yapılır?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi uzaktan eğitim şeklinde 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama

TRT EBA TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama

TRT EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama

TRT EBA TV LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama
TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama

TÜRKSAT KANAL ARAMA NASIL YAPILIR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV kanalları, sınıflara göre şöyle:

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lise : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lise HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK İMZASIYLA 31 AĞUSTOS 2020'DE BAŞLAYACAK EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

Canlı dersler için etkinlik örnekleri hazırlandı

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.

İlgili Haberler

31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
EBA giriş nasıl yapılır? EBA giriş ve şifre alma nasıl yapılır?
EBA giriş nasıl yapılır? EBA giriş ve şifre alma nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Dünya
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Dost sohbeti kanlı bitti! Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
Dost sohbeti kanlı bitti! Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Hulusi Akar Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Metin Oktay Sinan Gümüş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: TRT EBA frekans bilgileri! 31 Ağustos 18 Eylül TRT EBA haftalık ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! TRT EBA frekans ayarlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 08:36:34. #1.15#
title