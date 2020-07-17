TRT, EAVE Yapımcılar Ağı toplantılarına katılım bursu verecek
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TRT, EAVE Yapımcılar Ağı toplantılarına katılım bursu verecek

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs (Avrupalı Görsel-İşitsel Girişimciler) CEO'su Kristina Trapp'i konuk etti.

TRT, EAVE Yapımcılar Ağı toplantılarına katılım bursu verecek
17.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:28

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs (Avrupalı Görsel-İşitsel Girişimciler) CEO'su Kristina Trapp'i konuk etti.

Feriye'de gerçekleşen ve YouTube'da, "TRT12Punto" kanalından canlı yayınlanan programa çevrim içi katılan Trapp, EAVE'nin sinema yapımcılarına yönelik hazırladığı eğitim programlarını anlattı.

Davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Trapp, sektörden uluslararası misafirlerin, etkinliğe online olarak katılımından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kristina Trapp, EAVE'nin çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir video görselini de sunduğu etkinlikte, "Eave, aslına bakarsanız 30 yıl kadar önce kurulmuş ve o yıldan bu yana Lüksemburg merkezli olarak faaliyet gösteriyoruz. Creative Europe Media Programme (Yaratıcı Medya Programı) adlı bir AB programı var. Lüksemburg merkezli olacak şekilde bu çalışmaları yürütüyor ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Sosyal ağımız gerçekten çok geniş. EAVE'nin Avrupa'dan ve Avrupa dışından 2 bin 500'den fazla yapımcı üyesi var." dedi.

EAVE'nin özellikle yapımcılara yönelik düzenlediği eğitimlere ve projelere ilişkin bilgi veren Trap, 30 yıldır sürdürülen "Yapımcılar Atölyesi" adlı projenin bir yıl sürdüğünü dile getirdi.

Trapp, kendi ülkesinde belli bir tecrübeye sahip yapımcıların EAVE'ye katılabildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"EAVE, profesyonel bir eğitim programı. Genellikle yapımcılarla çalışıyor ve onları davet ediyoruz. Yapımcı olarak kendi ülkenizde belli bir noktada tecrübenizi ispat etmeniz gerekiyor. İlk uzun metrajlı filminizi ya da belgesel bir filmi çekmiş olabilirsiniz. Uluslararası arenaya açılmak ve ortak yapımlara imza atmak istiyor olabilirsiniz. Daha ziyade prodüktörlerle çalışıyoruz ama onun dışında, diğer sektör mensupları, satış ajanları, distribütörler ve ortak yapım ya da film fonu temsilcilerinin de mutlaka aramızda olmasını istiyoruz. Güzel bir karma oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes kendi tecrübesini masaya koyuyor."

Sektörü desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizen Trapp, "Her sene 50 katılımcımız oluyor. 30'u projeyle geliyor. Yani aslında proje geliştirmeye odaklanıyorlar. 20'si de projesiz geliyor ve kariyerlerine ya da şirket gelişimine odaklanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ise iki kurum arasında gerçekleştirilecek iş birliğini duyurdu.

Güven, TRT'nin önemli kurumlarla uluslararası iş birliklerde bulunduğunu aktararak, "Bu sene itibarıyla da EAVE ile bir iş birliği içerisindeyiz. EAVE gerçekten çok kıymetli bir kuruluş." diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin detaylarına da değinen Güven, şunları söyledi:

"Şöyle bir şeye karar verdik; 2021 yılı için TRT olarak, TRT EAVE bursu verelim, dedik. Yani Türkiye'den seçilecek bir kişiye, TRT EAVE Bursu verelim. Hem bu workshopların başvuru ücretlerini ve ulaşım gibi masraflarını biz karşılayalım. Kristina da 'Çok güzel olur. Harika olur.' deyince böyle bir iş birliğine giriştik. EAVE, kendi internet sitesinde bunu duyurmaya başlamıştı. Biz de bugünden itibaren duyurmaya başlıyoruz. Bu burs kapsamında seçilecek bir kişiyi, EAVE'nin workshoplarına göndereceğiz önümüzdeki sene. 1-31 Ağustos'ta TRT, başvuruları alacak. Eylülün ilk haftası, hızlı bir değerlendirme yapıp, başvuranlardan 5 yapımcıyı seçeceğiz. Bu 5 ismi biz EAVE'ye bildireceğiz. EAVE de kendi mülakatına tabi tutup, 5 kişiden bir yapımcıyı seçecek."

TRT EAVE Bursu

Dünyanın birçok yerinden yapımcıları bir araya getiren EAVE, onların film endüstrisiyle ilgili önemli eğitimlere, toplantılara, atölye ve ustalık sınıflarına katılmasını sağlıyor.

Yapılan iş birliği kapsamında TRT tarafından bir yapımcıya, bir yıl sürecek EAVE toplantılarına katılma bursu verilecek. Eğitimi tamamlayarak mezun olan yapımcı, uluslararası film kuruluşlarının yöneticileriyle farklı ülkelerden yapımcılarla satış-dağıtım ajanslarının direktörleriyle ve film festivalleriyle ilişkilerin sürdürüldüğü bir sosyal ağa katılma şansı elde edecek.

Burs programıyla ilgili detaylı bilgi 12punto.com.tr adresinden açıklanacak.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri", yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, söyleşi, panel, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapıldı.

Kaynak: AA

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