TRT'den yılbaşına özel programlar
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TRT'den yılbaşına özel programlar

28.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:22
TRT'den yılbaşına özel programlar

TRT ekranlarında yılbaşında, konserlerden diziye, spordan unutulmaz nostaljilere kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

TRT ekranlarında yılbaşında, konserlerden diziye, spordan unutulmaz nostaljilere kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT tarafından 2021 yılbaşına özel hazırlanan içerikler, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yeni yıl akşamında seyircinin beğenisine sunulacak. Ekranlara, canlı konserler ve dizilerin yanı sıra nostalji programları getirilecek.

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Kalk Gidelim" yılbaşı gecesinde yayınlanacak 135'inci bölümüyle ekranlara veda edecek. 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak dizinin final bölümüne, ses sanatçılarından Kubat, Gülşen ve Göksel konuk olacak.

TRT ekranlarında nostalji rüzgarı esecek

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programı, Zeki Müren'in yılbaşı konuşması ve eserleriyle başlayacak, Yıldırım Gürses, Sezen Aksu, Selami Şahin, Muazzez Abacı, Ajda Pekkan, Emel Sayın ve birçok sanatçıyla devam edecek.

TRT 2'de saat 20.05'te Berlin Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel olarak düzenlediği "Yeni Yıl Gala Konseri", saat 19.15'te ise "2020 Kültür Sanat Yıllığı" yayınlanacak.

TRT Müzik ekranlarında ise 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak. Müzeyyen Senar'ın unutulmaz konserlerinin yer aldığı "Arşivden" programı 14.00'te, "Zeki Müren ile Baş Başa" programı ise 19.05'te yayınlanacak.

TRT Spor kanalında 2020 yılının öne çıkan spor gelişmelerinin yer aldığı "Almanak" programı, ardından ise "Bir Zamanlar Yılbaşı Özel" programı ekrana gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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