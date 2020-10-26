TRT'den Yavru Vatan'da "Mevlid Kandili Özel Yayını"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRT'den Yavru Vatan'da "Mevlid Kandili Özel Yayını"

26.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:18
TRT'den Yavru Vatan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden gerçekleştirilecek "Mevlid Kandili Özel Yayını" TRT 1'de yayımlanacak.

KKTC'nin simge eserlerinden olan Lefkoşa Hala Sultan Camii, TRT'nin "Mevlid Kandili Özel Yayını"na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hz. Muhammed'in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden, Türkiye televizyon kanalları arasından ilk kandil yayını böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ DA DUALARI İLE KATILACAK

Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle TRT İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilecek özel yayına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TRT 1'DE CANLI YAYIMLANACAK

Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek "Mevlid Kandili Özel Yayını" 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Vitor Hugo Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT'den Yavru Vatan'da "Mevlid Kandili Özel Yayını" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 14:17:36. #1.15#
title