TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın

TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

TRT, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına yönelik özel yayınları izleyicilerle buluşturacak.

TRT, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına yönelik özel yayınları izleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 1995'te başlayan ve 10 bine yakın Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı, özel yayın ve etkinliklerle anılacak.

Bu kapsamda Potoçari Şehitliği'nde düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Defin Töreni", yarın saat 12.00'de canlı yayınla TRT Türk ekranlarında olacak. Kimlik tespiti yapılan 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle defnedilecek.

Soykırımın yaşandığı Potoçari eski akümülatör fabrikasından yapılacak yayında, soykırımın tanıkları da 26 yıl önce yaşananları anlatacak.

TRT World Citizen'dan dijital farkındalık kampanyası

"Srebrenitsa'yı Anma" etkinliğinin bu yılki temasını "Hayatları Yeniden İnşa Etmek" olarak belirleyen TRT World Citizen ise 10-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek sosyal medya paylaşımları ile soykırımın 26. yıl dönümünde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Soykırıma dair videolar, mektuplar ve bilgilendirmeler TRT World Citizen sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

"Srebrenitsa'yı Anma" programının tamamı TRT World Citizen'ın Instagram (@trtworldcitizen), Twitter (@TRTWorldCitizen) ve Facebook (@trtworldcitizen) hesaplarından takip edilebilecek.

TRT, söz konusu yayınlarla, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırım ve sonrasında yaşananlar hakkında farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Petek Dinçöz Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Salih Uçan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:32:40. #1.14#

title