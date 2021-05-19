TRT'den ses getirecek yeni kanal!
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TRT'den ses getirecek yeni kanal!

TRT'den ses getirecek yeni kanal!
Hürriyet - Haberler | Magazin

TRT tarafından kurulan yeni kanalın ismi, logosu ve tüm detayları bugün düzenlenecek tanıtım programında belli oluyor.

TRT tarafından kurulan yeni kanalın ismi, logosu ve tüm detayları bugün düzenlenecek tanıtım programında belli oluyor. Kurulan yeni kanalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayın hayatına başlayacağı yer alan bilgiler arasında.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım programında spor camiasından önemli isimlerin de yer alması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

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