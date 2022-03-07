TRT'den dost ve kardeş ülkelerdeki basın mensuplarına eğitim desteği

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan'daki basın mensuplarına eğitim desteği veriyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT, sahip olduğu yetkinlikleri dost ve kardeş ülkelere eğitim yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

TİKA Muhabir Eğitim Programı kapsamında, 7-11 Mart'ta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, 21-25 Mart'ta Bosna Hersek'teki gazeteciler için eğitim düzenlenecek.

Eğitim dili Türkçe olan programda, yabancı basın mensupları yeni medya temel habercilik eğitimleri alacak. TRT eğitmenlerince gerçekleştirilecek beşer günlük eğitimlerde; toplam 65 gazeteci dijital medya stratejilerinden dijital platformlara, özel uygulamalara ve podcast kullanımlarına kadar yeni medya alanında eğitilecek.

Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen bir diğer eğitim AzTV personeline yönelik yapılacak.

Bakü'de düzenlenecek "muhabirlik ve sunuculuk, montaj, sosyal medya ve habercilik, yönetmenlik ve yapımcılık, kameramanlık" eğitimlerinde tecrübeli TRT personeli, Azerbaycanlı meslektaşları ile buluşacak.

7-19 Mart'taki eğitimlerde iki ülke arasında birçok alanda olduğu gibi medya alanında da eğitim köprüsü kurulacak.