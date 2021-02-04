TRT'den Azerbaycan'daki öğrencilere çevrim içi gazetecilik eğitimi

TRT'nin ödüllü projesi "Gençler için Gazetecilik" programı kapsamında, Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerine çevrim içi gazetecilik eğitimi verilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT bünyesinde 2017 yılında "Pozitif Değişime İlham Olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından başlatılan "Gençler için Gazetecilik" (J4J - Journalism for Juniors) programı bu seneki eğitimlerine çevrim içi olarak devam ediyor.

TRT'nin alanında uzman ve gönüllü gazetecileri tarafından düzenlenen eğitimlerin bu yılki üçüncü online programı, 4-5 Şubat tarihlerinde Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olacak.

16-18 yaş aralığındaki 30 gencin katılacağı eğitimlerde öğrenciler ilk gün "A'dan Z'ye Gazetecilik", "Hikaye Anlatımı", "Saha Yapımcılığı" ve "Mobil Gazetecilik" derslerini TRT'nin tecrübeli gazetecilerinden alacak. İkinci gün ise sahaya inecek olan öğrenciler, video yarışması için takımlar oluşturarak kendi haberlerini çekip kurgulayacak.

Farklı coğrafyalardan çok sayıda gence ulaşılacak

"Gençler İçin Gazetecilik" projesi, lisede okuyan öğrencilerin bu alandaki meraklarını gidermek ve kendi hikayelerini duyurabilmelerini sağlamak amacıyla verilen ve 2 gün süren bir eğitim programı.

Program kapsamında, TRT'nin deneyimli eğitmenleri bu yıl iki lisede çevrim içi gazetecilik eğitimi verdi. Sene boyunca projenin yurt içi ve yurt dışında birçok okulla iş birliği yaparak farklı coğrafyalardan çok sayıda gence ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu