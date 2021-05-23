TRT'den Afrika'daki medya temsilcilerine eğitim
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TRT'den Afrika'daki medya temsilcilerine eğitim

TRT'den Afrika'daki medya temsilcilerine eğitim
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Afrika'daki medya temsilcilerine yönelik medya eğitimi verecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Afrika'daki medya temsilcilerine yönelik medya eğitimi verecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT, Anadolu Ajansı (AA) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı iş birliğiyle planlanan eğitimler kapsamında yıl boyunca farklı gazeteci gruplarına çeşitli konularda eğitimler verilmeye devam ediyor.

İlki 2019'da yapılan "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"nın ikincisi 24 Mayıs'ta online düzenlenecek.

Eğitimlerde TRT World'ün sunucu ve yazarı Ömer Kablan "Dezenformasyonla Mücadele", TRT Marka Kimliği Tasarımcısı Zeynep Kılıç "Fotoğraf Uygulaması ve Yeni Başlayanlar için Photoshop", TRT World Dijital Kıdemli Prodüktör ve Editörü Umar Baba "Haberciler İçin Sosyal Medya Takip Yöntemleri", TRT World Dijital Video Yetkili Prodüktörü Ashfaaq Carim ise "Sosyal Medya için Video Yapımı" konularını anlatacak.

Eğitim dili İngilizce olan programa katılmak isteyen adaylarda bir medya kuruluşunda çalışma ve 40 yaşın altında olma şartı aranıyor. Bir hafta sürecek programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Eğitimle medya mensuplarının kapasitelerine katkıda bulunulmanın yanı sıra farklı ülkeler için haber ve program yapan gazeteciler ile ikili ilişkileri geliştirilerek Türkiye'nin tek kamu yayıncısı TRT'nin tecrübesinin yabancı medya mensuplarıyla paylaşılması hedefleniyor.

Bu yıl boyunca yabancı gazetecilere yönelik sekiz farklı program yürütülecek. Kasım ayında sonlanması planlanan eğitimler katılımcı kitlesine göre Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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