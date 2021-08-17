TRT'de "10 Muharrem Özel" yayını gerçekleşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRT'de "10 Muharrem Özel" yayını gerçekleşecek

TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu "Kerbela Olayı", "10 Muharrem Özel" adlı yayında yad edilecek.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu "Kerbela Olayı", "10 Muharrem Özel" adlı yayında yad edilecek.

Program, "Kerbela Olayı"nın gerçekleştiği Muharrem ayının 10. günü, 18 Ağustos'ta, 20.00'de TRT Türkü', 22.15'te TRT 1, 22.30'da ise TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ali Bektaş'ın sunuculuğunu üstleneceği yayında, solistler Fatih Koca, Özgürcan Çoban ve Deniz Toprak özenle seçilmiş eserleri altı vokal ve 34 enstrüman eşliğinde icra edecek.

Zakiranların zikir ve dualarıyla gecenin anlamının işleneceği programda ayrıca ilahiler, ağıtlar ve mersiyeler de yorumlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mustafa Er Merve Çoban Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TRT'de "10 Muharrem Özel" yayını gerçekleşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:26:40. #1.16#

title