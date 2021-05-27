TRT "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" belgeseli hazırladı

Türkiye tarihinde ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında TRT tarafından özel olarak "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" adlı belgesel hazırlandı.

Türkiye tarihinde ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında TRT tarafından özel olarak "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" adlı belgesel hazırlandı.

Demokrat Parti'nin mücadelesini bilinmeyen yönleriyle ele alan belgesel, bu akşam saat 22.00'da TRT Haber'de, saat 23.45'te de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Belgeselde, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına giden süreçte Menderes'in iktidara gelişi ve kalkınma yolunda attığı adımlarla iç ve dış odaklara karşı verilen mücadele detaylı olarak ele alınıyor.

Menderes'in, Milli Şeflik döneminin ardından gerçekleştirdiği sosyal reformlar, uluslararası arenada elde ettiği kazanımlar ve Kıbrıs konusundaki zaferinin ele alındığı belgesel, zorlu bir coğrafyada Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için ödenen bedellere dikkati çekiyor.

Sinematografik bir kurguyla ekranlara gelecek "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" belgeseli, çarpıcı olaylar, tarihsel canlandırmalar ve yeni açığa çıkan gizli belgelerle yaşananları anlatacak.

Belgeselde ayrıca Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür gibi konuklar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı