TRT Çocuk YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı
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TRT Çocuk YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı

TRT Çocuk YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Zengin içeriğiyle farklı türde birçok yapım sunan TRT Çocuk YouTube kanalının abone sayısı 5 milyona yaklaştı.

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Zengin içeriğiyle farklı türde birçok yapım sunan TRT Çocuk YouTube kanalının abone sayısı 5 milyona yaklaştı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un ekrandaki başarısı dijital mecralarda da sürüyor.

Bugün itibarıyla YouTube'da 5 milyon aboneyi aşan TRT Çocuk, sadece abone sayısı ile değil diğer birçok veriyle istatistik listelerin en üst sıralarında yer alıyor.

TRT Çocuk YouTube kanalı, yaklaşık 4 bin video ve 4 milyarın üzerinde görüntülenme ile en çok etkileşime sahip kanallar arasında bulunuyor.

YouTube izlenme istatistikleri ve analizlerini takip eden Social Blade'in Türkiye sıralamasında 11'inci sırada yer alan kanaldaki çizgi filmler ve programlar, televizyon ekranıyla eş zamanlı olarak paylaşılıyor.

Çocuklar böylece TRT Çocuk içeriklerine telefon, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

Çocukların izleme alışkanlıkları dikkate alındı

Dijital davranış eğilimini okumayı ve öngörmeyi hedefleyen TRT Çocuk, gelişen teknolojilerle birlikte çocukların izleme alışkanlıklarında meydana gelen değişimi yakından takip ediyor.

İzleyicilerinin beklenti ve isteklerini daima birincil hedef edinen kanal, televizyon ekranının yanı sıra alternatif platformlarda yer alarak erişilebilirliğini artırıyor.

Çocukların diledikleri çizgi film ve programlara ulaşmasını sağlamak için YouTube kanalında onlara zengin bir video içeriği sunuluyor.

Kamu yayıncısı hassasiyetini YouTube'da da sürdüren kanal, çocukların gelişimine katkıda bulunan eğitici ve eğlendirici içerikleriyle ebeveynler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

TRT Çocuk, televizyon ekranında olduğu gibi YouTube kanalında da çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve pedagoglar tarafından onaylanan içerikler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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