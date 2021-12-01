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TRT Çocuk ve BAU'dan ücretsiz animasyon sertifika programı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
TRT Çocuk ve BAU'dan ücretsiz animasyon sertifika programı

TRT Çocuk ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından yürütülen "İstanbul Animasyon Platformu" (ANİM.İST) projesi kapsamında, 18 ay boyunca ücretsiz animasyon sertifika programı düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından yürütülen "İstanbul Animasyon Platformu" (ANİM.İST) projesi kapsamında, 18 ay boyunca ücretsiz animasyon sertifika programı düzenlenecek.

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği ve TRT Çocuk'un paydaşları arasında bulunduğu, BAU tarafından yürütülen ANİM.İST projesi tanıtıldı.

Animasyon ve ilgili üretim alanlarındaki yaratıcı endüstriler ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan ANİM.İST, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler (YES) Mali Destek Programı aracılığıyla 18 ay boyunca sürecek ücretsiz bir sertifika programı düzenleyerek animasyon sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje, yaratıcı endüstriler alanında yetişmiş insan kaynağını nitelikli eğitim, üretim ve takım ruhu ile güçlendirerek uluslararası ölçekte istihdam edilebilirliğin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ANİM.İST programı, 18 ay sürecek animasyon senaristliği, yapımcılığı, yönetmenliği, karakter tasarımcılığı, animatörlük, görsel efekt alanlarında ücretsiz sertifika programı ve kısa animasyon üretimlerini kapsıyor.

Animasyonun kültürel ve ekonomik değeri, değdiği alanlara dair farkındalık yaratmak ve ülkede sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen projeyle Türkiye'nin uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi olmasını sağlamak hedefleniyor.

Sektörel tecrübe paylaşımları için "Güney Kore Kreatif İçerik Ajansı" (KOCCA), "Animated Women Birleşik Krallık" ve "Animation Workshop Danimarka" başta olmak üzere uluslararası buluşmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eğitimlerin sonunda ise yapılan çalışmaların sergileneceği sektörel paydaşların katılacağı bir etkinlik yapılacak.

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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