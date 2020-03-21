TRT Çocuk'ta çizgi karakter "AGİ" ile sıfır atığı anlatacaklar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› TRT Çocuk'ta çizgi karakter "AGİ" ile sıfır atığı anlatacaklar - Haber
Dönüşüm, Kültür Sanat

TRT Çocuk'ta çizgi karakter "AGİ" ile sıfır atığı anlatacaklar

Eskişehir'deki bir animasyon firmasınca çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla "AGİ" adlı çizgi film hazırlandı.

21.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:08
TRT Çocuk'ta çizgi karakter

Eskişehir'deki bir animasyon firmasınca çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla "AGİ" adlı çizgi film hazırlandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Teknopark'ta bulunan ve Emre Ozan Şirin ile Can Berk Özden tarafından kurulan animasyon firması "Motion Boom", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çizgi film projesi yaptı.

Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğince de desteklenen, TRT Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi filmde "AGİ" adlı triportör (eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üçteker) ve 14 ana karakterin başından geçen olaylarla çocuklara geri dönüşümün öneminin ve çevre bilincinin aşılanması amaçlanıyor.

Kamu spotu fikri çizgi filme dönüştü

Animasyon şirketinin kurucu ortağı ve yönetmeni Emre Ozan Şirin, kamu spotu ve maskot hazırlamak için yola çıktıklarını ve bu fikirle "AGİ" adında şirin bir triportör karakteri hazırladıklarını söyledi.

Daha sonra karaktere bir dönüşüm kamyonu kasası eklediklerini belirten Şirin, şöyle konuştu:

"Kamu spotu için hazırlanan pilot bölümün ardından AGİ'nin çizgi diziye dönüştürülmesi kararı alındı. İnsan ile kamyon, robot, çöp konteyneri ve kumbara gibi objelerden oluşan 15 ana karakterimiz bulunuyor. Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürütülen projede yer almaktan mutluyuz. Bu güzel projeye sevimli bir yüz kazandırdık. Çocukların seveceği ve benimseyeceği bir karakter yaptık. Bu karakter aracılığıyla, geri dönüşümü, bunun nasıl yapıldığını ve çevre bilincini anlatarak çocukları eğlendirmek istiyoruz. TRT Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi dizinin birinci sezonunu neredeyse tamamlandık. AGİ adlı çizgi dizimizle sıfır atığı her yönüyle anlatmayı planlıyoruz."

Firmanın ortaklarından Can Berk Özden de geçen yıl iki personelle yola çıkıp kurdukları animasyon şirketlerinde şu anda 7 kişiye istihdam sağladıklarını aktardı.

Özden, "Kamu spotu olarak başlayan projeyi çizgi film serisi haline getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haber
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Bu görüntü, geçici olarak yasaklandı Haber
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Bu görüntü, geçici olarak yasaklandı
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Tom Hanks Cem Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Uygun Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: TRT Çocuk'ta çizgi karakter "AGİ" ile sıfır atığı anlatacaklar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:54:03. #1.14#
title