TRT Çocuk, Eşeğe İstismar İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı

TRT Çocuk'da yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filmde yer alan çocuğun eşeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sahne sosyal medyada büyük tepki çekti.

TRT ÇOCUK'TAN İDDİALARA İLGİLİ YALANLAMA GELDİ

İşte olay sonrası TRT Çocuk'un yaptığı açıklama:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

"EŞEĞİ KORUMAK İÇİN AHIRA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

"AKIL DIŞI BİR İFTİRAYLA YORUMLANMIŞTIR"

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayın organlarında yer vermişlerdir.

"AŞAĞILIK İFTİRAYI REDDEDİYORUZ"

Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı "Maysa ve Bulut" çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

"GEREKLİ TÜM YASAL SÜREÇLER BAŞLATILDI"

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz.

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.