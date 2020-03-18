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TRT Çocuk Anaokulum uygulaması ve TRT Çocuk dergisi dijital platformlarda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirlerin ardından yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, "TRT Çocuk Anaokulum" uygulamasını iOS ve Android mağazalarında yayına sundu, TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı.

18.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:26
TRT Çocuk Anaokulum uygulaması ve TRT Çocuk dergisi dijital platformlarda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirlerin ardından yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, "TRT Çocuk Anaokulum" uygulamasını iOS ve Android mağazalarında yayına sundu, TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı.

Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Günlük yaşam, duyu, matematik, dil, kozmik eğitim, resim, müzik, beden ve bahçe etkinlikleri bölümlerinden oluşan uygulamayla, çocuklar, ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor. TRT Çocuk Anaokulum, çocuklara deneyimsel öğrenme metoduyla gönüllerince keşfedebilecekleri okul öncesi tecrübesi sunuyor.

Eğlenceli ve eğitici oyunlar bulunuyor

Uzman pedagog ve eğitim bilimcilerin gözetiminde hazırlanan mobil oyunlar aracılığıyla çocukların hem eğlenmesini hem de sorgulama ve merak duygularının gelişmesini hedefleyen platform, bugüne kadar yaklaşık 46 milyon indirilme ve 3 milyar sayfa görüntülenmeye ulaştı.

TRT Çocuk uygulamalarında "Sürpriz Kutusu", "Akıllı Tavşan", "Rafadan Tayfa", "İbi", "Ege ile Gaga", "Elif'in Düşleri", "Hayri Uzayda", "Orman Doktoru", "Zorlu Yarış" gibi farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 36 oyun bulunuyor. Oyunlar "www.trtcocuk.net.tr" adresinden oynanabilirken, iOS ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı

Dergi, çocukların okuma alışkanlıklarına katkıda bulunurken kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği pek çok sosyal projeyle de çocuklara rehberlik ediyor. İçerikler TRT Çocuk dergisi ekibince hazırlanıp editörlerce baskıya hazır hale getiriliyor.

TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle öne çekilen ara tatildeki çocuklar için ücretsiz erişime açıldı. Derginin geçmiş sayılarına TRT Çocuk'un web sitesinden PDF formatında ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

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