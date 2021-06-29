TRT canlı izle! 29 Haziran canlı yayın izle! 29 Haziran TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. İngiltere Almanya maçı gibi programların yayın akışı haberimizde. 29 Haziran Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 29 Haziran kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
29 HAZİRAN TRT YAYIN AKIŞI
06:28İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
06:30Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40VuslatDiğer
11:00TozkoparanDiğer
12:40Kalk Gidelim
15:55Ev Sineması Kuşağı "tabula ..
18:00Ana Haber
18:50Doğrusu Ne?
18:55İngiltere - Almanya
21:00Kupa Akşamı
21:55İsveç - Ukrayna