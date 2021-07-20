TRT canlı izle! 20 Temmuz TRT 1 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 20 Temmuz TRT yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Kalk Gidelim
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Türk Sineması "bulmaca Kule...
12:45 Bayram Özel
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Gönül Dağı - Kurban
23:15 Gönül Dağı - Kurban