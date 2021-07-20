TRT canlı izle! 20 Temmuz TRT 1 yayın akışı!
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TRT canlı izle! 20 Temmuz TRT 1 yayın akışı!

TRT canlı izle! 20 Temmuz TRT 1 yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT canlı yayın akışı! TRT yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 20 Temmuz TRT yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

TRT YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Kalk Gidelim

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Türk Sineması "bulmaca Kule...

12:45 Bayram Özel

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Gönül Dağı - Kurban

23:15 Gönül Dağı - Kurban

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