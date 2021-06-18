TRT canlı izle! 18 Haziran TRT canlı yayın izle! 18 Haziran Cuma TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 18 Haziran Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 18 Haziran Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
18 HAZİRAN TRT YAYIN AKIŞI!
06:25Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50VuslatDiğer
11:05TozkoparanDiğer
12:45Kalk Gidelim
15:55İsveç - Slovakya
18:00Ana Haber
18:50Doğrusu Ne?Diğer
18:55Hırvatistan - Çekya
21:00Kupa Akşamı
21:55İngiltere - İskoçya