TRT canlı izle! 16 Haziran Çarşamba TRT yayın akışı!
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TRT canlı maç izle! TRT maç spikeri! TRT yayın akışı! TRT canlı maç yayını! TRT canlı izle! 16 Haziran Çarşamba TRT yayın akışı! Detaylar haberimizde.
TRT YAYIN AKIŞI
04:05 Kalk Gidelim
06:38 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
06:40 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:30 Kalk Gidelim
15:55 Uefa Euro 2020 Futbol Karş....Diğer
18:00 Ana Haber
18:15 Doğrusu Ne?
18:20 Kupa Akşamı
18:55 Türkiye-galler