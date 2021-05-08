"TRT Bil Bakalım" zirveye yerleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"TRT Bil Bakalım" zirveye yerleşti

'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
Hürriyet - Haberler | Magazin

"TRT Bil Bakalım", en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

"TRT Bil Bakalım", en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Tek başına, karşılıklı ve özel oda moduyla belirlenen 10 kişiye kadar birlikte yarışma fırsatı sunan uygulama bilgisine güvenenlerin adresi oldu.

Sekiz ana kategori ve onlarca alt kategoride yarıştıran uygulama 500 bini aşkın kullanıcı tarafından indirildi. Reklamsız olmasıyla kesintisiz yarışma keyfi sunan uygulamada aynı sorular farklı şekillerle tekrar tekrar kullanıcıya sorulmuyor. Uygulama içindeki soru sayısı tam 17 bin ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sürekli eklenen yeni sorularla güncelliğini koruyan TRT Bil Bakalım'da, üst üste doğru cevap veren oyuncuları sürpriz puanlar da bekliyor.

Ramazan kategorisi büyük ilgi gördü TRT Bil Bakalım'da yer alan içerik oynarken öğrenmeye de imkan tanıyor. Dönemsel tema içerikleri ile Bil Bakalım'ın en çok oynanan kategorisi ise Ramazan! Ramazan ayı boyunca açık olacak kategoride tarihten dini bilgilere, gelenek ve göreneklerden Ramazan sofralarına kadar sorular yarışmacıların karşısına çıkıyor. En çok oynanan kategoriler sıralamasında "Ramazan" kategorisini sırasıyla tüm kategorilerin birleşimi olan "Karışık" ve "Genel Kültür" izliyor.

Uygulamada tek başına ya da karşılıklı olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor. Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor.

TRT Bil Bakalım'ı benzer uygulamalardan ayıran asıl format ise karşılıklı oyun modu özelliği. Benzer uygulamaların aksine karşılıklı oyun modunda sadece rastgele rakiplerle değil, kullanıcının kendi seçeceği kişi ile bire bir veya daha çok kişiyle de oynanabiliyor. İlgi alanlarına uygun, eğlenceli, kaliteli ve zengin sorular sunan TRT Bil Bakalım, bilgisini sınamak ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcıları bekliyor.

TRT Çocuk Kitaplık uygulaması da zirveyi zorluyor!

Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olma hedefiyle kullanıma sunulan TRT Çocuk Kitaplık uygulaması da yüz binlerce kişi tarafından indirildi. Çocuk ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören uygulama, sesli kitap seçeneğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "TRT Bil Bakalım" zirveye yerleşti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:32:06. #1.14#

title