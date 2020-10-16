TRT Belgesel'in yeni yapımları yarın yayın hayatına başlayacak

TRT Belgesel'de yayın hayatına başlayacak "Şefin Özel Konuğu" ile "Gizemli Tarih" belgeselleri, yarından itibaren izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'de yayın hayatına başlayacak "Şefin Özel Konuğu" ile "Gizemli Tarih" belgeselleri, yarından itibaren izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türk mutfağının önemli ustalarından Ramazan Bingöl'ün sunuculuğunu üstlendiği "Şefin Özel Konuğu" programında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidilerek, o yöreye has geleneksel lezzetlerden oluşan ve bölgenin mutfak kültürünü yansıtan bir yemek sofrası hazırlanacak.

Ramazan Bingöl ve yanında iki şefin birlikte hazırladığı bu özel masanın her bölümde özel bir konuğu olacak.

Kahramanlıklar başarmış, halkın içinden kişilerin seçileceği özel konuklar, canları pahasına büyük fedakarlıklar göstererek hayat kurtarmayı, insanlığa faydalı olmayı kendilerine görev edinmiş kişiler olacak.

Bu anlamda programın Şile'de gerçekleşen ilk bölümüne Elazığ depreminin kahramanlarından Emine Kuştepe konuk olacak. Şile yöresine has geleneksel lezzetlerden oluşan bir sofranın hazırlanacağı "Şefin Özel Konuğu" ilk bölümüyle, yarın saat 21.00'de seyircilerle buluşacak.

"Gizemli Tarih"le tarihin karanlıkta kalan olayları ekranlara gelecek

TRT Belgesel'in yeni yapımı "Gizemli Tarih" belgeseli ise tarihin karanlıkta kalan olayları, kişileri ve antik yapıların gerçek hikayelerini ekranlara getirecek.

Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın araştırmalarıyla tarihi gizemleri, modern bilimin yardımıyla çözmeye çalışacak olan yapım, üzerine ilk kez belgesel çekilen birçok özgün konu ve bugüne kadar denenmiş bilimsel metotlarla insanlık tarihine dair yeni bir bakış açısı ortaya koymayı hedefliyor.

Belgeselin ilk bölümünde Kapadokya bölgesinin jeolojik oluşumu sayesinde inşa edilmiş büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlardan oluşan sekiz katlı yeraltı şehri, Derinkuyu ele alınıyor.

Asur kolonilerine kadar uzanan gizemli şehirle ilgili merak edilen sorulara da yanıt arayan "Gizemli Tarih" ilk bölümüyle, yarın saat 22.00'de ekranlara gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı