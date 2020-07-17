TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler"in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak
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TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler"in ilk bölümü 19 Temmuz'da yayınlanacak

TRT Belgesel'de hafta sonu iki sıra dışı yapım, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'in yeni yapımı
17.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:55

TRT Belgesel'de hafta sonu iki sıra dışı yapım, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yurt dışında farklı ülkelerde yaptığı çalışmaları sıra dışı bir şekilde anlatan TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler" ilk bölümüyle 19 Temmuz'da seyirci karşısına çıkacak.

Dünya genelinde 150 ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın restorasyonunu üstlendiği ve yeniden inşa ettiği birçok eserin gençler tarafından görülmesini amaçlayan yapım, her bölümde seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Türklerin farklı ülkelerde bıraktığı izleri takip edecek.

Bosna Hersek'in ele alındığı belgeselin ilk bölümü, "Bosna-Mavi Kelebekler" adıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak. 1992-1995 yılları arasında 35 bini çocuk, toplam 312 bin Müslüman'ın katledilip toplu mezarlara gömüldüğü Bosna Hersek'te bugüne kadar TİKA 850 proje ve çalışmayı hayata geçirdi.

Türkiye'den seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Bosna Hersek'e giden belgesel ekibi, TİKA'nın yardımlarıyla ayağa kaldırılan tarihi eserleri ziyaret edecek ve savaşın hikayelerini dinleyecek.

Grafiti sanatçıları Türkiye'ye dönüşlerinde, her bölümde deneyimledikleri bir ülkenin sokaklarını, TİKA eserleriyle bütünleştirerek İstanbul duvarlarına resmedecek.

"Bir Dünya Yaşam"

Farklı ülkelerin kültürlerini bambaşka bir açıyla ekrana taşıyan "Bir Dünya Yaşam" belgeseli de yeni bölümüyle 18 Temmuz'da ekranlara gelecek.

İnsan hikayelerini sevgi ve aile ile bütünleştiren, hayatta kalmanın farklı yollarını, yaşam kavgasını, yoksulluk gibi konularıyla harmanlayarak irdeleyen belgesel, dünyadaki yaşam mücadelesinin hem ne kadar zor hem de ne kadar güzel olduğunu aktarmaya çalışıyor.

"Bir Dünya Yaşam" belgeselinin yeni bölümünde, şaşırtıcı geleneklerin, yüzyıllar öncesine dayanan efsanelerin olduğu Meksika'da, insana düşman boğalar ile boğaya tutkulu insanların amansız mücadelesinin konu ediniliyor.

Kaynak: AA

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