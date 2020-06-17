TRT Belgesel'in yeni yapımı hayalleri gerçeğe dönüştürecek
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TRT Belgesel'in yeni yapımı hayalleri gerçeğe dönüştürecek

TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan küçük hayallerin büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirecek.

TRT Belgesel'in yeni yapımı hayalleri gerçeğe dönüştürecek
17.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:28

TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan küçük hayallerin büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirecek.

Bir yenileme projesi olan "Küçük Düşler Büyük İşler", ilk bölümüyle 21 Haziran Pazar saat 11.30 ve 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

Belgeselde, ilham veren hikayeler yaratıcılıkla buluşturulup iç mimar Ayşe Senem Göral ve sanat yönetmeni Yelkan Korkutan'la birlikte yeni projelere dönüştürülecek.

Göral ve Korkutan, ekipleriyle birlikte ülkenin farklı noktalarına uzanıp dikkati çeken hikayelerin kahramanlarıyla buluşacak ve onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturacak.

Başbük Köyü'nden bilime giden yol

Belgeselin ilk bölümü Şanlıurfa Siverek'te bulunan Başbük Köyü'ndeki genç bir öğretmen ile öğrencilerinin hayallerine kavuşma hikayesini anlatıyor.

Ahmet öğretmen, buldukları taşın çağlar öncesinden kalan bir fosil olduğunu öğrendikten sonra birer bilim aşığına dönüşen öğrencileri için yeni bir sınıf hayal ediyor.

Belgesel ekibi zamana karşı yarışarak, öğretmen Ahmet ve küçük öğrencilerini tam donanımlı bir bilim sınıfına kavuşturuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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