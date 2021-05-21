TRT Belgesel'in beğenilen yapımları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor
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TRT Belgesel'in beğenilen yapımları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor

TRT Belgesel'in beğenilen yapımları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen yapımları yeni bölümleriyle bu hafta sonu izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen yapımları yeni bölümleriyle bu hafta sonu izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kıvanç Kasabalı'nın sunumuyla ekrana gelen "Şehirden Uzakta", Doğan Akdoğan'ın sunuculuğunu üstelendiği "Sıfır Atık" ve Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun sunduğu "Yok Olmadan Keşfet" yapımları, yeni bölümleriyle TRT Belgesel'de izlenebilecek.

Kıvanç Kasabalı'nın şehirden uzaktaki yaşamla ilgili sorularına cevap aradığı "Şehirden Uzakta" belgeseli, 22 Mayıs saat 20.30'da seyredilebilecek.

Tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen geri dönüşüm konusunu ekranlara taşıyan "Sıfır Atık", 23 Mayıs saat 21.00'de yeni bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin yaban hayatını görüntülemek için hayvanların doğal yaşam alanlarını ziyaret eden "Yok Olmadan Keşfet" belgeselinin yeni bölümü ise 22 Mayıs saat 20.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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