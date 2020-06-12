TRT Belgesel'den iki farklı mücadele öyküsü
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TRT Belgesel'den iki farklı mücadele öyküsü

TRT Belgesel, farklı mücadeleleri merkezine alan iki belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

TRT Belgesel'den iki farklı mücadele öyküsü
12.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:54

TRT Belgesel, farklı mücadeleleri merkezine alan iki belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

Ödüllü belgesel "Nasır ve Diğerleri" bugün saat 22.00'de, "Hastane İstanbul Korona" belgeselinin ikinci bölümü ise yarın 21.30'da ekrana gelecek.

Ses getiren yapımlarıyla Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini gözler önüne seren TRT Belgesel, bu kez kameraları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine çeviriyor.

94 yaşındaki hasta ile 40 günlük bebeğin salgınla mücadelesi

Tamamı yoğun bakımda geçen ve dünyanın ilk pandemiye ilişkin belgesel serisi olan "Hastane İstanbul Korona"nın ikinci bölümünde, virüse yakalanan 94 yaşındaki biri ve 40 günlük bir bebeğin hikayesi anlatılıyor.

New York Cinematography Awards'ta "En İyi Belgesel" ve 7. United States Film Festival'de "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen "Nasır ve Diğerleri", Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan bağımlı çocukların öyküsüne odaklanıyor.

Belgesel, yıllardır iç savaş ve terörle mücadele eden Somalili çocukların hayatına, çatışma mağduru gençlerden sadece bir tanesi olan ve annesini 7 yaşındayken kaybetmesiyle sokaklarda yaşamaya başlayan Nasır üzerinden ışık tutuyor.

Yönetmenliğini Zeynep Keçeciler'in yaptığı belgesel, Somali Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığının arasında "KM4" olarak adlandırılan protokol yolunda, Nasır ve arkadaşlarının bu zorlu yaşamdan çıkış yolunu bulup bulamayacaklarını işliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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