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TRT Avaz Türk Dünyasının Ekonomisini Ele Alıyor

TRT Avaz Türk Dünyasının Ekonomisini Ele Alıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT Avaz'da, Türk dünyasındaki ekonomik gelişmelerin ele alınacağı yepyeni bir program başlıyor.

Türk dünyasında yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunların izlenen politikalara etkilerinin analitik biçimde değerlendirileceği "Ekonomi Politik", yarın akşam saat 22.00'da canlı yayınla TRT Avaz'da.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri özelinde iş hayatını etkileyen trendler, belirli sektörlerdeki genel görünüm ve haftalık ekonomik gelişmeler hakkında sohbetlerin yer alacağı "Ekonomi Politik", yarından itibaren her hafta cumartesi akşamı saat 22.00'da izleyiciyle buluşacak.

Türk Cumhuriyetleri'nde ekonomiye dair en güncel haberler

Türk Cumhuriyetleri'nin Türkiye'yle var olan ekonomik ilişkilerini sektörel düzeyde irdelemeyi amaçlayan"Ekonomi Politik", ekonomiye ilişkin en güncel haberler e de yer verecek. "Türk iş dünyasında uyuyan dev gücü harekete geçirebilmek için neler yapılıyor, nerelerde eksiklerimiz var?" gibi sorular üzerinden ilerleyecek program, Türk Cumhuriyetleri'nin aralarındaki ekonomik iş birliğinin nasıl küresel bir güce dönüşebileceğini ortaya koyacak.

Uzman danışman kadrosu

Türk Devletleri arasındaki ortak projeler, iş hayatındaki yeni trendler ve Türk dünyasının örnek yatırımcıları "Ekonomi Politik"te ekrana gelecek. Programın sunuculuğunu Haluk Koç üstlenirken, programın yapımcı ve yönetmen koltuğunda Sibel Urgancıoğlu oturuyor. Programın danışmanları arasındaise Kıdemli Dış Politika Analisti ve Ekonomist Dr. Erhan Türbedar ile Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vakur Sümer yer alıyor.

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