TRT Avaz'ın "Koçum Babam" programı yarın başlıyor
TRT Avaz, engelli doğan çocukların anneleri ve yaşam koçluğu yapan babalarıyla birlikte sürdürdükleri hayatı konu edinen yeni programı ekrana taşıyor.
TRT Avaz, engelli doğan çocukların anneleri ve yaşam koçluğu yapan babalarıyla birlikte sürdürdükleri hayatı konu edinen yeni programı ekrana taşıyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "Koçum Babam" programı, her hafta pazar günü TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.
Yalova, Denizli ve Manisa'da çekimleri gerçekleştirilen program, 13 bölüm halinde TRT Avaz ekranlarında olacak.
"Koçum Babam", ilk bölümüyle yarın saat 10.30'da TRT Avaz ekranına gelecek.
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